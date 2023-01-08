Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча третьего раунда Кубка Англии с «Челси».

Ранее команды встречались в игре 19-го тура АПЛ, в которой «Сити» одержал победу со счетом 1:0.

«Для нас лучше встретиться с «Челси» дома перед нашими болельщиками после победы. Это может быть совсем другая игра. Может быть, Грэм Поттер изменит схему, не знаю. Они борются с травмами двух или трех важных игроков. Не было Жоржиньо и Мейсона Маунта, не знаю причин.

Мы смогли выиграть четыре Кубка Английской лиги подряд, потому что каждый турнир важен. Конечно, Кубок Англии важен, но сейчас нужно отдохнуть, восстановиться и подготовиться свежими к этой игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 8 января. Начало матча — в 19.30 мск.