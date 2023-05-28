Гвардиола: «Всегда опасаюсь любого соперника»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от оставшихся матчей сезона.

«Конечно, я думаю о «Манчестер Юнайтед» и «Интере» больше, чем о предстоящем матче с «Брентфордом». Нужно упорно работать и изучать соперников. «Брентфорд», «Юнайтед» и «Интер» тоже хотят победить, они тренируются. Как тренер, я всегда опасаюсь проигрышей, опасаюсь сильных сторон соперника — не важно, какого именно. Это то, что нужно осознать, чтобы успокоиться самому и передать спокойствие игрокам. Без этого я не мог бы жить. Вот, почему команда стабильна на протяжении нескольких лет», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в АПЛ, с «Манчестер Юнайтед» — в Кубке Англии, а с «Интером» — в Лиге чемпионов.