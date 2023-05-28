Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:45

Гвардиола: «Всегда опасаюсь любого соперника»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от оставшихся матчей сезона.

«Конечно, я думаю о «Манчестер Юнайтед» и «Интере» больше, чем о предстоящем матче с «Брентфордом». Нужно упорно работать и изучать соперников. «Брентфорд», «Юнайтед» и «Интер» тоже хотят победить, они тренируются. Как тренер, я всегда опасаюсь проигрышей, опасаюсь сильных сторон соперника — не важно, какого именно. Это то, что нужно осознать, чтобы успокоиться самому и передать спокойствие игрокам. Без этого я не мог бы жить. Вот, почему команда стабильна на протяжении нескольких лет», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в АПЛ, с «Манчестер Юнайтед» — в Кубке Англии, а с «Интером» — в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг — о Кубке Англии: «Мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное»

Фердинанд считает, что «МЮ» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»