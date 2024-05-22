Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Пресс-служба английской премьер-лиги (АПЛ) объявила, что Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2023/24.

Под руководством испанского специалиста «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, одержав 28 побед в 38 матчах и сыграв 7 раз вничью.

Гвардиола выиграл эту награду в пятый раз. Ранее он ее получал в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23. Рекордсменом по этому показателю является бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, которого 11 раз признавали лучшим тренером сезона в АПЛ.