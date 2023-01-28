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Сегодня, 10:18

Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: «Это была напряженная игра. Не ожидал, что их подход будет персональным»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 Кубка Англии.

«Игроки невероятно счастливы. Это не премьер-лига, это другое соревнование. Мы рады пройти дальше после побед с «Челси» и «Арсеналом». В АПЛ будет совершенно другой матч. Микель Артета редко делает ротацию в премьер-лиге. Это была напряженная игра. Мы знали, что так будет из-за их уровня. Второй тайм был лучше, если не считать 10 минут после гола. Когда появились Силва и Уолкер, все стало намного лучше, и Альварес тоже. Не ожидал, что их подход будет персональным, и это усложнило процесс», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков за 20 матчей. Они отстают от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/manchester-city-1-0-arsenal-pep-guardiola-reaction-63810455

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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