Сегодня, 10:18
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 Кубка Англии.
«Игроки невероятно счастливы. Это не премьер-лига, это другое соревнование. Мы рады пройти дальше после побед с «Челси» и «Арсеналом». В АПЛ будет совершенно другой матч. Микель Артета редко делает ротацию в премьер-лиге. Это была напряженная игра. Мы знали, что так будет из-за их уровня. Второй тайм был лучше, если не считать 10 минут после гола. Когда появились Силва и Уолкер, все стало намного лучше, и Альварес тоже. Не ожидал, что их подход будет персональным, и это усложнило процесс», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
«Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.
«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков за 20 матчей. Они отстают от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.
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