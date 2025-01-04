Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:34

Гвардиола — о победе над «Вест Хэмом»: «Мы выиграли, но игра команды не соответствует нашим стандартам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (4:1) в 20-м туре АПЛ.

«Мы выиграли, но мы не в лучшей форме, хотя эта победа нам поможет. Я здесь уже восемь лет, мы видели, как играет команда, и это не соответствует нашим стандартам. Тем не менее, нам нужно найти свой темп и стиль игры. «Вест Хэм» хорошо играл и имел свои шансы», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» (34 очка) одержал третью победу за последние 15 матчей во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ.

1
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
Сегодня
Вчера
Неделя