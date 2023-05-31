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Сегодня, 10:53

Гвардиола — о награде лучшему тренеру сезона АПЛ: «Я тренирую невероятный клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал получение награды лучшему наставнику сезона в АПЛ.

«Хочу поблагодарить всех причастных к этому. Обычно эту награду дают не за то, какой ты хороший специалист, а за то, что выиграл с командой. Я тренирую невероятный клуб, без поддержки вряд ли бы добился такого успеха. Большое спасибо моим подопечным за проделанную работу в течение сезона», — передает слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Под руководством испанского специалиста манчестерская команда досрочно стала чемпионом. В 38 турах «Сити» набрал 89 очков и опередил ближайшего преследователя, коим стал «Арсенал», на 5 очков.

Гвардиолу в четвертый раз признали лучшим тренером сезона в Англии. Ранее он получал эту награду в 2018, 2019 и 2021 годах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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