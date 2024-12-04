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Гвардиола — о результатах «Манчестер Сити»: «Игроки хотят побеждать. Они хотят этого каждый день»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал последние результаты команды. У «Сити» серия из 7 матчей без побед во всех турнирах.

«Игроки хотят побеждать. Я знаю, что они хотят этого каждый день. У меня нет никаких сомнений, но мы не получаем необходимых результатов, такова реальность. Они не придут ко мне и не скажут: «Я больше не верю, я не верю в то, что мы сделали». Этого не происходит и не произойдет в будущем. Я хочу помочь им найти способ быть последовательными и выигрывать матчи — это то, что мы должны делать, а что будет, то будет. В противном случае я бы не принял решение и не остался бы надолго», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Ранее The Athletic сообщил, что Гвардиола перестал отвечать на звонки, отключил телефон и стал запираться в офисе на базе клуба. По данным СМИ, тренре размышляет над тем, как исправить ситуацию.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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