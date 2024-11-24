Гвардиола — о 5 поражениях «Манчестер Сити» подряд: «За 8 лет мы никогда не оказывались в подобной ситуации»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против «Тоттенхэма» (0:4) в 12-м туре АПЛ.

Это поражение стало для «горожан» пятым подряд. Ранее «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов, а также «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в АПЛ.

«Мы начали очень-очень хорошо, но не смогли забить. А после этого мы пропустили. За восемь лет мы никогда не оказывались в подобной ситуации, теперь нам придется это пережить. Мы должны победить в следующих матчах, особенно в ближайшем.

Это не вопрос тактики, когда вы проигрываете в таких матчах и в такой ситуации. Конечно, есть детали, но в этой ситуации важна наша реакция. Если мы проигрываем три матча подряд в АПЛ, не думаю, что причина заключается в тактике. Мы должны двигаться вперед и переломить серию, и мы постараемся это сделать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений подряд. Он возглавляет английский клуб с 2016 года. До этого испанец работал в «Баварии» и «Барселоне».