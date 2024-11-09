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9 ноября, 23:48

Гвардиола — о 4 поражениях «Манчестер Сити» подряд: «В жизни всегда что-то происходит впервые»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Брайтона» (1:2) в 11-м туре АПЛ прокомментировал неудачную серию его команды.

Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов. Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел четыре поражения кряду.

«Добро пожаловать, в жизни всегда что-то происходит впервые. «Борнмут» заслужил победу, но в других играх мы были очень хороши. Мы проиграли, поэтому мои аргументы звучат как оправдания. Если бы мы были действительно плохи, я бы это сказал, но я так не считаю», — приводит слова Гвардиолы журналист Райан Тэйлор.

«Манчестер Сити» (23 очка) остается на втором месте в АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити

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