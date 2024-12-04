Гвардиола: «Я потерял контроль над собой на «Энфилде»? Я никогда не был спокоен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое поведение во время матча 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

«Я потерял контроль над собой на «Энфилде»? Я никогда не был спокоен. Знаете, почему люди становятся спокойными? Потому что выигрывают. Люди, которые выиграли, такие крутые, такие красивые, такие милые. Когда ты не выигрываешь, все происходит совершенно наоборот», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

Во время матча с «Ливнрпулем» болельщики мерсисайдцев провоцировали Гвардиолу кричалкой: «Ты будешь уволен утром». После этого испанец повернулся к трибунам и показал шесть пальцев.

Серия «Манчестер Сити» без побед составляет 7 матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.