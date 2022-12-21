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Сегодня, 17:41

Гвардиола: «Я продлил свой контракт с «Сити» не только для того, чтобы победить в ЛЧ»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что продлил контракт с клубом не только для того, чтобы победить в Лиге чемпионов.

Действующее соглашение Гвардиолы рассчитано до лета 2025 года.

«Я признаю, что это трофей, который нам нужен, и мой период здесь не будет полным, если мы не выиграем ЛЧ. Но это не единственная причина, по которой я продлил свой контракт. Я бы не покинул клуб, даже если бы мы не играли в Лиге чемпионов последние 11 месяцев. Но, так или иначе, этот трофей нам нужен, и мы будем пытаться получить его», — приводит слова Гвардиолы Football Daily.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграет в 1/8 финала турнира с «Лейпцигом». Первая встреча пройдет 22 февраля в Германии, а ответная — 14 марта в Англии.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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