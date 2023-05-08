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8 мая, 22:41

Гвардиола: «Мы собираемся выложиться по полной. Будем играть на Холанна»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда будет играть в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Завтра будет особая обстановка, и мы собираемся выложиться по полной. Мне всегда нравилось, как мы играли, и в этом году тоже. Но соперники тоже играют, и иногда бывает сложно. Они же не хромые. Завтра нам придется помучиться, как и во всех предыдущих матчах этого плей-офф. Но если у тебя есть Холанн, разве ты не будешь его использовать? Так что будем играть на него», — приводит слова Гвардиолы AS.

Первый полуфинальный матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, начало — 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 мая в Манчестере.

Хосеп Гвардиола
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