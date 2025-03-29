Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

29 марта, 19:16

Гвардиола — о будущем де Брейне в «Манчестер Сити»: «Этот вопрос касается клуба и Кевина»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Кевина де Брейне, у которого этим летом заканчивается контракт.

«Этот вопрос касается клуба, Кевина и его агента. Это вопрос между клубом и Кевином. В том положении, в котором я нахожусь, мы просто заботимся о команде и о том, чтобы закончить сезон в наилучшем положении. Мы должны думать о том, что лучше для клуба в Кубке Англии, премьер-лиге и на клубном чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

33-летний бельгиец в текущем сезоне сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя