Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:07

Гвардиола: «Холанн не может играть во всех матчах сезона, но он важен для команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии нападающего команды Эрлина Холанна. За две игры в сезоне АПЛ он забил 4 гола.

«Я сказал несколько недель назад, что он чувствует себя лучше, чем в предыдущие сезоны. Помню, раньше он говорил, что устает, но в этом сезоне, без Евро, он приехал очень бодрым. Конечно, Холанн не может играть во всех матчах до конца сезона, но вы знаете, насколько он важен, забивая так много голов», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 6 очков в двух турах и лидирует в чемпионате Англии. Следующий матч горожане проведут 31 августа против «Вест Хэма».

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Приставы арестовали болиды и оборудование «Хааса» по требованию «Уралкалия»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола: «С точки зрения результативности Холанн способен тягаться с Роналду и Месси»