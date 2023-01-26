Гвардиола об Артете в «Арсенале»: «Он ушел в команду своей мечты. Микеле любит этот клуб»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о любви Микеля Артеты к «Арсеналу».

«Я знаю, что он перешел в свой клуб. В команду своей мечты. Он болельщик, он был там капитаном. Он любит этот клуб. Я помню, что когда «Манчестер Сити» забивали голы, он много прыгал, за исключением тех случаев, когда мы забивали одной команде. Тогда он просто сидел на месте. Этой командой был «Арсенал».

Я много раз говорил это своим игрокам и персоналу. Мы чувствовали, что если одна команда предложит ему роль главного тренера, он уйдет. Я не тот человек, чтобы говорить «останься со мной». У каждого есть мечты. Люди должны уходить, когда они считают, что это лучше всего», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В 2016 году Артета вошел в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити». В 2019 он возглавил лондонский «Арсенал». Действующий контракт Артеты с клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 19 матчах.