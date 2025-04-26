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Сегодня, 15:34

Гвардиола: «Манчестер Сити» должен вернуть тот дух, который был у него почти все девять лет»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего команде не хватило в этом сезоне.

«Нам нужно восстановить дух. Когда мы праздновали забитые голы, то не праздновали так, как делали это раньше. Это глупая деталь, но она многое говорит о страсти, которая была у нас все время и которой не было в этом сезоне. Но у нас было 12-13 травмированных игроков, и мы не могли восстановиться. У нас не было того темпа и энергии, которые были необходимы. Мы должны вернуть тот дух, который был у нас почти все девять лет», — приводит The Guardian слова Гвардиолы.

54-летний специалист считает, что «горожане» усвоили урок, и следующий сезон сложится лучше для команды.

После 34 туров «Манчестер Сити» с 61 очком располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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