Гвардиола — о ситуации с Канселу: «У каждого свой характер. Я желаю ему всего наилучшего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу ситуации с экс-защитником «горожан» Жоау Канселу, который перешел в «Баварию» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что причиной перехода португальца стал конфликт с испанским специалистом.

«Я желаю ему всего наилучшего. У него есть четыре месяца в «Баварии», чтобы проявить себя. Я не знаю, что произойдет в следующем сезоне. Он был невероятен в последних двух сезонах АПЛ, в которых мы одержали победу. После ЧМ-2022 мы стали играть по нескольким разным схемам, и мне понравилось то, что я увидел, поэтому я решил выделять больше времени тем, кто проявлял себя на поле. У каждого свой характер. Канселу любит играть, он лучше всех тренируется, а в сложившейся ситуации он мало играл в последних нескольких матчах. Ему нужно играть, чтобы быть счастливым, и мы все вместе решили, что ему пора двигаться дальше. Он хочет играть в каждом матче, и, надеюсь, у него это получится в Мюнхене», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.