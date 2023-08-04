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Сегодня, 20:04

Гвардиола: «Если кто-то хочет подписать Силву, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника команды Бернарду Силвы, которым интересуется «Барселона».

«Бернарду и Кайл Уокер очень важны для нас. Мы хотим, чтобы они остались, и мы сделаем все возможное. Заменить их обоих будет очень сложно. Но мне не нужны игроки, которые не хотят быть в моей команде. Если кто-то Силву хочет, он должен сесть на самолет и прилететь на переговоры. В любом случае, мы пока не получали соответствующего предложения. Если бы оно поступило, мы бы встретились для переговоров и стали бы бороться за продление контракта, за то, чтобы он остался с нами. Мы потеряли таких невероятных игроков, как Гюндоган или Махрез, которые в предыдущие сезоны были очень важны», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Ранее сообщалось, что Силва может заменить Дембеле в «Барселоне». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

Источник: Marca
Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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