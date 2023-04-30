Гвардиола — о Гюндогане: «Он является футболистом с идеальной специализацией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Илкае Гюндогане.

«Илкай — такой важный игрок. Он скромен и молча ведет за собой — но каждый все равно его слушает, когда он говорит. Он является футболистом с идеальной специализацией. Он является атакующим полузащитником с голевым чутьем и результативными передачами. Он так умен и всегда занимает правильное положение. Также он может сыграть опорного полузащитника. Илкай — исключительный игрок во всех отношениях», — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.

32-летний хавбек выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года.

В текущем сезоне он сыграл 43 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.