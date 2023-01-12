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12 января, 22:47

Гвардиола: «Если «Ман Сити» сыграет с «МЮ» как с «Саутгемптоном», то шансов не будет»

Гвардиола высказался о матчах «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» предупредил своих подопечных, что если они повторят ту игру, которая была с «Саутгемптоном» (0:1) в Кубке лиги, то потерпят поражение.

«Каждая игра уникальна, соревнования разные, но, конечно, если мы будем действовать таким образом, у нас не будет шансов, в тот момент, когда они есть. В течение многих лет «Манчестер Юнайтед» искали возможности, чтобы оказаться на той позиции, где сейчас находятся. Мы точно знаем, что нам нужно делать, чтобы играть лучше, и это то, что мы собираемся делать», — приводит слова Гвардиолы Metro.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 14 января. Начало — в 15:30 по мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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