Гвардиола: «Теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем наследии в английском клубе.

«Весь мир говорил, что мы не сможем этого сделать, что мы недостаточно хороши. Может быть, меня считали недостаточно способным. Мне казалось, что мы делаем великие дела. Я хорош, но недостаточно хорош, чтобы каждый сезон выигрывать Лигу чемпионов или уж тем более треблы. Мне нравится Лига чемпионов за то, что она делает историю. Но теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ за шесть лет», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. По количеству побед в ЛЧ Гвардиола догнал Зинедина Зидана (3). Больше среди тренеров только у Карло Анчелотти (4).