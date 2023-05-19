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Сегодня, 08:07

Гвардиола: «Манчестер Сити» отделяют от требла только три победы. Мы способны сделать это"

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном требле «горожан» в текущем сезоне.

«Сейчас мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, представлять это. Мы в трех победах от требла — по одной в каждом турнире. Мы способны сделать это. Нам нужно выиграть еще один матч в АПЛ, затем мы играем с нашими соседями в Кубке Англии и с итальянской командой в финале Лиги чемпионов. Нельзя даже передать, какое это удовольствие — оказаться в финале и сыграть там против «Интера». Мы насладимся этим событием», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

«Манчестер Сити» должен выиграть один матч в АПЛ для чемпионства. В матче 37-го тура чемпионата Англии они сыграют против «Челси».

В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Манчестер Юнайтед», а в финале Лиги чемпионов — с «Интером».

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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