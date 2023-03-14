Гвардиола: «Де Брейне может стать лучше, если будет делать простые вещи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сильных и слабых сторонах полузащитника «горожан» Кевина Де Брейне.

«Из-за чемпионата мира и многих других вещей этот сезон складывается непросто для всех нас, включая меня. Кевин обладает невероятным умением делать голевые передачи, забивать голы и отдавать такие пасы, какие больше никто не отдает. Но я всегда считал, что они могут стать еще лучше, когда он будет делать простые вещи: не терять мяч, быть более подвижным и активным. Нужно прогрессировать в простых вещах, и вместе с этим придет все остальное», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В текущем сезоне Де Брейне забил пять мячей и отдал 18 результативных передач в 34 матчах «Сити» во всех турнирах.