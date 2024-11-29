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Сегодня, 18:37

Гвардиола: «Хочу остаться в «Манчестер Сити» и исправить ситуацию, а не убегать»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не оставит клуб в кризисной ситуации.

«Я хочу остаться! В момент, когда я почувствую, что не уверен в успехе клуба, сюда придет другой тренер. Но хочу получить возможность исправить ситуацию и не желаю убегать. Я намерен перестроить команду во многих аспектах, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона», — цитирует тренера City Xtra в соцсети Х.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Пеп Гвардиола. Закономерный кризис Гвардиолы. Его судьба решится на «Энфилде». Колонка Казанского

Английская команда не может выиграть во всех турнирах с 26 октября: 5 поражений подряд и ничья. Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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