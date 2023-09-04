Хойлунд — о дебюте за «Манчестер Юнайтед»: «Мечта стала реальностью»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о дебюте за команду.

20-летний датчанин вышел на замену в матче против «Арсенала» (1:3) в 4-м туре АПЛ.

«Я так горжусь тем, что дебютировал за «Манчестер Юнайтед», мечта стала реальностью. Сегодня не повезло с результатом... Но мы придем в норму после перерыва на матчи сборных», — написал Хойлунд в соцсетях.

Форвард перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. Манкунианцы заплатили за игрока 75 миллионов евро. Он пропустил первые туры АПЛ из-за повреждения.