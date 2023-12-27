Хойлунд о первом голе в АПЛ: «Сейчас я самый счастливый человек на свете»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:2).

«Прошло много времени в ожидании первого гола в АПЛ, но да, я очень счастлив. Сейчас я самый счастливый человек на свете. Это можно увидеть по празднованию. Гарначо сказал, что мы верили в себя до самого конца и сегодня одержали победу. Как уже сказал тренер, я забил несколько голов в Лиге чемпионов, но, конечно, прошло некоторое время, прежде чем я забил в АПЛ . Надеюсь, что смогу продолжить», — приводит слова Хойлунда Amazon Prime.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.