Лопетеги провел переговоры с «Вулверхэмптоном»

Испанский тренер Хулен Лопетеги провел переговоры с английским «Вулверхэмптоном», сообщает The Telegraph.

В клубе считают, что о назначении Лопетеги может быть объявлено официально уже в ближайшие дни, а сам тренер доволен тем, как прошли его переговоры с потенциальными работодателями.

Напомним, что в начале октября Хулен Лопетеги был уволен из испанской «Севильи», которую возглавлял на протяжении более чем трех лет.

На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.