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Сегодня, 06:08

Хулен Лопетеги заявил, что ненавидит проигрывать после матча «Вулверхэмптона» с «Борнмутом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:0).

«Думаю, у нас была хорошая первая половина игры, но недостаточно. Потом мы попытались переиграть соперника, повысить темп, но пропустили мяч. Таков футбол, придется принять это поражение. Я ненавижу проигрывать, мне очень грустно. Впереди длинная гонка», — цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

«Вулверхэмптон» идет на 15 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка, «Борнмут» расположился на 17-й строчке с 21 очком.

Хулен Лопетеги
ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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