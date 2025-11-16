Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Англия

16 ноября, 16:59

Ибраима Конате о процессе продления контракта с «Ливерпулем»: «Это сложно, мы не можем сказать все»

Анастасия Пилипенко

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал о переговорах по продлению контракта с клубом.

«Это сложно, мы не можем сказать все, потому что многое уже сказано в СМИ. Некоторые вещи, которые я читаю, то думаю... о-ля-ля. Это ставит меня в затруднительное положение перед болельщиками «Ливерпуля», которые даже не знают всех тонкостей», — цитирует Конате Get French Football News.

Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. Он играет за клуб с лета 2021 года. До этого он защищал цвета «Лейпцига».

Конате провел за «Ливерпуль» 11 матчей в АПЛ сезона-2025/26 и не отметился результативными действиями.

Telegram Дзен Max
Футбол
ФК Ливерпуль
Ибраима Конате
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя