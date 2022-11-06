Игрок «Астон Виллы» Рэмси забил в свои и чужие ворота и сделал голевую передачу за матч с «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси отличился уникальным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:1).
21-летний англичанин стал четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить в свои и чужие ворота, а также отдать голевую передачу за одну игру.
До Рэмси это удавалось только Кевину Дэвису, Гарету Бэйлу и Уэйну Руни.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования