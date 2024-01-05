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Судейство

Сегодня, 03:22

Игрок «Эвертона» удален ошибочно. В Англии снова недовольны работой ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Доминик Калверт-Льюин и Шеймус Коулман.
Фото Reuters
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На 79-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон» (0:0) арбитр Крис Кавана после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи показал красную карточку Доминику Калверт-Льюину. Так судья в итоге оценил действия нападающего гостей, который сфолил в борьбе с Натаниэлом Клайном.

В Англии данный вердикт, вынесенный с помощью ВАР, снова вызвал непонимание и недоумение. Да, Калверт-Льюин сыграл безрассудно, но за это наказывают предупреждением. Да, он пошел шипами в соперника, но удара как такового не произошло. Он не был ни сильным, ни акцентированным — шипы скользнули по ноге Клайна.

Судейские и футбольные эксперты в замешательстве и не понимают, почему видеоассистенты решили вмешаться, и почему сам Кавана так поступил, достав красную карточку.

У «Эвертона» есть возможность защитить своего футболиста, обжаловав вердикт судьи, и есть шансы, что решение будет признано ошибочным. В противном случае игроку придется пропустить несколько матчей.

4 января. Кристал Пэлас&nbsp;&mdash; Эвертон. «Кристал Пэлас» и «Эвертон» не забили голов в матче Кубка Англии

Футбол
ФК Эвертон
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