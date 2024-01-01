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Сегодня, 14:12

Грилиш рассказал, что опустошен после ограбления дома

Руслан Минаев
Джек Грилиш.
Фото Global Look Press
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих эмоциях после ограбления дома.

28-летний англичанин заявил, что опустошен после травмирующего опыта, который произошел с его семьей, и благодарен, что никто не пострадал.

Сообщалось, что грабители ворвались в дом игрока в среду, 27 декабря, в том время как он присутствовал на игре «горожан» против «Эвертона» (3:1). Во время ограбления в доме находилась семья игрока.

«Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют о том ущербе, который они наносят человеческим жизням. Я надеюсь, что их найдут и отдадут под суд, чтобы ни одной другой семье не пришлось пройти через то же, что выпало нам», — написал игрок в соцсети.

В этом сезоне Грилиш провел 21 матч за клуб, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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