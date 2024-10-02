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Сегодня, 12:50

Игрок «Манчестер Сити» Нунес был арестован в Испании за кражу мобильного телефона

Матеус Нунес.
Фото Global Look Press
Матеус Нунес.
Фото Global Look Press
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Футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес был арестован за кражу мобильного телефона. Об этом сообщает испанская El Mundo.

Инцидент произошел 8 сентября. Утверждается, что португалец забрал гаджет у одного из посетителей мадридского ночного клуба La Riviera. Согласно полицейским сводкам, Нунес выхватил телефон у 58-летнего мужчины в туалете. Свидетели заявили, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и Матеус, сильно разозлившись, отобрал телефон, сказав, что не вернет его.

Потерпевший обратился в полицию, которая нашла у игрока прибор и задержала его. Позднее футболист был выпущен под залог.

Нунес выступает за «Манчестер Сити» с 2023 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: El Mundo
ФК Манчестер Сити

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