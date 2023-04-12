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Сегодня, 11:18

Забитцер: «МЮ» дал понять, что моя аренда — это проект до лета, а там посмотрим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, права на которого принадлежат «Баварии», высказался о своем будущем.

«МЮ» дал понять, что моя аренда – это проект до лета, а там посмотрим. До тех пор я хочу отдать все силы команде. Арендная сделка без права выкупа. Летом будет оценена вся ситуация", – приводит слова Забитцера Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, на приобретении 29-летнего австрийца настаивает главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Манкунианцы арендовали Забитцера в январе этого года. Он провел за клуб 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Bayern & Germany
Марсель Забитцер
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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