Игроки «Челси» недовольны, что Почеттино не назначил капитаном Тиаго Силву

Сегодня, 19:50
Игроки «Челси» считают, что капитаном команды должен был стать защитник Тиаго Силва, сообщает The Guardian.
По информации источника, футболисты лондонцев рассчитывали, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино летом назначит 39-летнего бразильца основным капитаном команды, но его выбор пал на Риса Джеймса. Вице-капитаном команды стал Бен Чиллуэл.
Позже оба игрока выбыли из строя из-за повреждений, но во время их отсутствия капитанскую повязку получали Ливал Колвилл и Конор Галлахер.
По мнению игроков «Челси», Почеттино проявил неуважение к Силве. Кроме того, они связывают эту ситуацию с отсутствием лидерских качеств в команде.
«Челси» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 16 туров.