Игроки «Челси» недовольны, что Почеттино не назначил капитаном Тиаго Силву

Игроки «Челси» считают, что капитаном команды должен был стать защитник Тиаго Силва, сообщает The Guardian.

По информации источника, футболисты лондонцев рассчитывали, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино летом назначит 39-летнего бразильца основным капитаном команды, но его выбор пал на Риса Джеймса. Вице-капитаном команды стал Бен Чиллуэл.

Позже оба игрока выбыли из строя из-за повреждений, но во время их отсутствия капитанскую повязку получали Ливал Колвилл и Конор Галлахер.

По мнению игроков «Челси», Почеттино проявил неуважение к Силве. Кроме того, они связывают эту ситуацию с отсутствием лидерских качеств в команде.

«Челси» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 16 туров.