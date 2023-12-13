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Сегодня, 19:50

Игроки «Челси» недовольны, что Почеттино не назначил капитаном Тиаго Силву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Челси» считают, что капитаном команды должен был стать защитник Тиаго Силва, сообщает The Guardian.

По информации источника, футболисты лондонцев рассчитывали, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино летом назначит 39-летнего бразильца основным капитаном команды, но его выбор пал на Риса Джеймса. Вице-капитаном команды стал Бен Чиллуэл.

Позже оба игрока выбыли из строя из-за повреждений, но во время их отсутствия капитанскую повязку получали Ливал Колвилл и Конор Галлахер.

По мнению игроков «Челси», Почеттино проявил неуважение к Силве. Кроме того, они связывают эту ситуацию с отсутствием лидерских качеств в команде.

«Челси» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 16 туров.

Маурисио Почеттино
Тиагу Силва
Футбол
ФК Челси
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