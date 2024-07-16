Игроки «Челси» недовольны расисткой кричалкой Энцо Фернандеса в адрес сборной Франции

16 июля, 23:17
Футболисты «Челси» выразили недовольство расистским поведением одноклубника Энцо Фернандеса, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети X.
Ранее хавбек «синих» Фернандес опубликовал видео, на котором вместе с игроками сборной Аргентины поет оскорбительную песню про национальную команду Франции.
Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».
16 июля стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.