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16 июля, 23:17

Игроки «Челси» недовольны расисткой кричалкой Энцо Фернандеса в адрес сборной Франции

Руслан Минаев
Энцо Фернандес.
Фото AFP
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Футболисты «Челси» выразили недовольство расистским поведением одноклубника Энцо Фернандеса, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети X.

Ранее хавбек «синих» Фернандес опубликовал видео, на котором вместе с игроками сборной Аргентины поет оскорбительную песню про национальную команду Франции.

Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».

Энцо Фернандес (справа) празднует победу на&nbsp;Кубке Америки. «Они играют за Францию, но родом из Анголы». Футболисты сборной Аргентины попали в скандал

16 июля стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Челси
Энцо Фернандес
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