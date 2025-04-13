Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Онана убрали из стартового состава

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны игрой голкипера Андре Онана в последних матчах команды, сообщает The Sun со ссылкой на одного из инсайдеров.

Ранее появилась информация, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим рассматривает возможность замены 29-летнего вратаря на Алтая Байындыра. Как отмечает источник, несколько игроков «МЮ» поддержали бы это решение. Они злятся на Онана за допущенные ошибки, а также его поведение перед матчем Лиги Европы с «Лионом» (2:2), когда камерунец сказал, что «Манчестер Юнайтед» лучше, чем его соперник.

13 апреля команда Аморима в гостях сыграет против «Ньюкасла» в 32-м туре АПЛ. На данный момент команда с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.