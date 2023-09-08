Игроки «Манчестер Юнайтед» не поддерживают Санчо в конфликте с Тен Хагом, Джейдон раздражает партнеров по команде

Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением одноклубника Джейдона Санчо, сообщает ESPN.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хага объяснил слабой работой на тренировках отсутствие Санчо в заявке на игру с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. В ответ футболист обвинил тренера во лжи.

По информации источника, игроки не поддержали 23-летнего англичанина в конфликте с тренером. В раздевалке манкунианцев раздражены поведением Санчо. Кроме того, они принимают и уважают жесткий подход Тен Хага, который одинаково относится ко всем игрокам, независимо от их статуса.

В текущем сезоне Санчо провел 3 матча в АПЛ, в которых сыграл в общей сложности 76 минут, не отметившись результативными действиями.