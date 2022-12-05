Игроки сборной Англии поручили круглосуточно патрулировать свои дома после ограбления Стерлинга

Футболисты сборной Англии поручили привести личные службы безопасности в режим повышенной готовности после вооруженного ограбления дома Рахима Стерлинга, сообщает The Telegraph.

По информации источника, агентам игроков было поручено поставить группы безопасности на круглосуточное патрулирование домов, перехватывать доставки посылок и отслеживать любые необычные или подозрительные действия.

Отмечается, что футболисты тратят на охрану своей территории более 100 тысяч фунтов в год. Некоторые игроки также нанимают личных телохранителей для своих близких, когда уезжают на крупные турниры и закупают сторожевых собак, чья цена может доходить до 40 тысяч фунтов.

Ранее СМИ сообщали, что Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом (3:0) и покинул Катар из-за вооруженного нападения на свой дом.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.