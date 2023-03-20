Игроки «Тоттенхэма» рассчитывают, что Конте уйдет из клуба до начала следующего сезона

Игроки «Тоттенхэма» считают, что уход главного тренера Антонио Конте является вопросом времени, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболисты «шпор» надеются, что специалист покинет клуб перед началом следующего сезона.

Ранее Конте объяснился по поводу эмоциональной речи после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в чемпионате Англии. Итальянец уверил руководство клуба в том, что он критиковал только игроков, а не тренеров и боссов «шпор».

Конте, общаясь с прессой, назвал игроков «Тоттенхэма» эгоистами, а также заявил, что у них нет командного духа.

Контракт 53-летнего итальянца истекает летом 2023 года.