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Сегодня, 19:25

Гюндоган — о Кубке Англии: «Победа в финале — это всегда нечто особенное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал завоевание Кубка Англии.

«Сити» в финале турнира одержал победу над «Манчестер «Юнайтед» (2:1). Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Победа в финале — это всегда нечто особенное. Каждый трофей особенный. Эта команда заслужила его. Мы играли очень хорошо, второй тайм был потрясающим, и мы заслужили еще один трофей. Мое будущее? Мне не нужны такие дни, чтобы почувствовать, что меня ценят и что я чувствую себя особенным в этом клубе. Я знаю это, и именно поэтому я здесь уже семь лет. Еще ничего не решено, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Гюндогана ВВС.

«Ман Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23). Команда Хосепа Гвардиолы имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Манчестер Сити
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