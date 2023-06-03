Гюндоган — о Кубке Англии: «Победа в финале — это всегда нечто особенное»

Капитан и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал завоевание Кубка Англии.

«Сити» в финале турнира одержал победу над «Манчестер «Юнайтед» (2:1). Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Победа в финале — это всегда нечто особенное. Каждый трофей особенный. Эта команда заслужила его. Мы играли очень хорошо, второй тайм был потрясающим, и мы заслужили еще один трофей. Мое будущее? Мне не нужны такие дни, чтобы почувствовать, что меня ценят и что я чувствую себя особенным в этом клубе. Я знаю это, и именно поэтому я здесь уже семь лет. Еще ничего не решено, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Гюндогана ВВС.

«Ман Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23). Команда Хосепа Гвардиолы имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.