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Сегодня, 10:52

Гюндоган: «Мой рецепт успеха? Мой сон для меня абсолютно священен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, как его карьере помогают здоровый сон и диета.

«Мой рецепт успеха? Есть много вещей. Например, мой сон для меня абсолютно священен. Я могу спать от восьми до десяти часов, после чего я действительно готов на 100 процентов. С тех пор как у меня родился сын, спать я должен бы был меньше. Но я очень благодарен моей жене, потому что она почти всегда встает ночью и заботится о малыше. Диета? Я забочусь о себе, как могу. Как можно меньше углеводов, мясо на пару, но не слишком много и не слишком мало порций. Иногда я совсем не могу без сладкого, но ем его гораздо меньше, чем в подростковом возрасте», — приводит слова Гюндогана Sport1.

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач

Илкай Гюндоган
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