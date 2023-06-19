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Сегодня, 15:32

Гюндоган — о своем будущем: «Решение еще не принято, я в процессе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о своем будущем в команде.

«Решение еще не принято, я все еще в процессе выбора. У меня был контракт с «Боруссией» Дортмунд, но не более того. Возвращение в бундеслигу не входит в мои планы», — приводит слова Гюндогана итальянский журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне он провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Манчестер Сити
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