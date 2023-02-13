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Сегодня, 18:00

Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Илон Маск.
Фото Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск может стать владельцем английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

Основатель SpaceX внимательно следит за ситуацией вокруг продажи клуба.

Сразу две группы инвесторов из Саудовской Аравии готовятся выдвинуть свои предложения насчет «Юнайтед», интерес к которому также существует из США, Катара, Китая и Сингапура.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф уже нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им футбольного клуба.

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.

ФК Манчестер Юнайтед
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