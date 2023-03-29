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Сегодня, 17:02

Иностранные фанаты негативно отреагировали на отсутствие россиян в видео АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Иностранные болельщики отреагировали на отсутствие российских футболистов в новом видео на YouTube-канале АПЛ.

Пресс-служба лиги выпустила видео с забитыми голами от представителей всех стран, чьи игроки выступали в АПЛ. Однако в подборку не попали футболисты из России.

В комментариях под видео на канале АПЛ некоторые пользователи заметили отсутствие и не поддержали решение проигнорировать россиян.

G. Barou: «Не могу поверить, что вы, ребята, проигнорировали Россию... Это жалко. Вы даже русский народ как нацию не признаете? Или, может быть, вы никогда не слышали об Аршавине, Павлюченко, Жиркове... В остальном отличная подборка».

Gleb A: «Я понимаю, что происходит в мире, но было крайне глупо не добавить один из голов Аршавина или Павлюченко».

A. Kutlesic: «4 апреля 2009 года, Андрея Аршавин... Второй гол «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» обязан быть в этом списке».

L. MacNab: «Не хватает России. Я слежу за тобой, АПЛ».

F. Bozinovski: «Почему нет России и нет Аршавина?»

C. Chunk: «Аршавин чувствует себя обделенным».

A. Kurucz: «Я немного боюсь спросить, но что насчет российских игроков?»

В АПЛ из россиян выступали Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Дмитрий Харин («Челси»), Андрей Аршавин («Арсенал») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «Сити», «Саутгемптон»).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nKQTTr2_IsY
Андрей Аршавин
Роман Павлюченко
Футбол
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