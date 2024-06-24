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Сегодня, 16:14

Инсайдер Романо: ван Нистелрой станет помощником тен Хага в «МЮ»

Руслан Минаев
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Тренер Руд ван Нистелрой в скором времени подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, экс-форвард «МЮ» станет помощником главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее BBC сообщал, что ван Нистелрой был близок к подписанию контракта с «Бернли». Последним местом работы тренера был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 47-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

«МЮ» завершил прошлый сезон АПЛ на восьмом месте.

ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой
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