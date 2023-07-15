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Сегодня, 20:57

«Интер» переключился на форварда «Арсенала» Балогуна после отказа от Лукаку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» заинтересован в нападающем «Арсенала» Фоларине Балогуне, сообщает Sky Sports Italia.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от борьбы за нападающего «Челси» Ромелу Лукаку из-за того, что он начал переговоры с «Ювентусом».

По информации источника, после отказа от бельгийца «Интер» переключился на 22-летнего нападающего «Арсенала».

В прошедшем сезоне Балогун выступал на правах аренды за «Реймс». Он провел за французский клуб 39 матчей, забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость американца в 30 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
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