«Интер» предложил 28 миллионов евро за Скамакку «Вест Хэму»

«Интер» сделал новое предложение «Вест Хэму» о трансфере нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, миланский клуб предложил за игрока 24 миллиона евро плюс 4 миллиона евро в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят за 24-летнего итальянца 30 миллионов евро. Игрок уже согласовал условия контракта с миланцами.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.