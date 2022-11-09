Инвесторы из Дубая готовы купить «Ливерпуль» за 5 миллиардов долларов

Dubai International Capital (DIC) входит в число претендентов на покупку «Ливерпуля».

Инвесторы из Дубая готовы заплатить 4,3 миллиарда фунтов стерлингов (5 миллиардов долларов) Fenway Sports Group (FSG), которая выставила английский клуб на продажу после 12 лет владения.

Это будет не первая попытка DIC заполучить мерсисайдский клуб, поскольку в 2007 году дубайская компания потерпела неудачу с предложением в размере 312 миллионов фунтов.

В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году.