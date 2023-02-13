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Сегодня, 20:42

Инвесторы из Катара готовятся выдвинуть предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, готовятся выдвинуть предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.

Окончательное решение о выдвижении предложения пока не принято, но источник считает, что это произойдет с «высокой вероятностью» до установленного дедлайна.

Инвестиционный банк Raine Group, который владельцы «Юнайтед» Глэйзеры наняли для продажи клуба, завершает сбор официальных предложений в пятницу, 17 февраля.

В роли потенциального покупателя выступает сторона, «не имеющая никакого отношения» к владеющей «ПСЖ» компании Qatar Sports Investments или ее главе Нассеру Аль-Хелаифи.

ФК Манчестер Юнайтед
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